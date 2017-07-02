Жара до 38 градусов ожидается в степных районах Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 2 июл — РИА Новости. Сильная жара до 38 градусов ожидается в ближайшие три дня на территории степных районов Кабардино-Балкарии, сообщает в воскресенье региональный главк МЧС.
В связи с этим ведомство прогнозирует возможность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального характера, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных угодий, увеличением количества ДТП на автодорогах в результате деформации асфальтового покрытия, возможными тепловыми ударами, гибелью птиц в промышленном птицеводстве, а также с природными пожарами.