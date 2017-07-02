Ливень затопил проезжую часть в Барнауле

БАРНАУЛ, 2 июл – РИА Новости. Сотрудники ГИБДД Барнаула в воскресенье закрыли движение автотранспорта на проезжей части улицы Попова со стороны улицы Семенова в сторону Павловского тракта из-за затопления дороги, сообщает пресс-служба ведомства.

"Движение транспортных средств в указанном направлении перекрыто. На месте работают экипажи дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции города Барнаула", — сказано в сообщении ведомства.

По данным ГИБДД, затопление проезжей части связано с сильными дождями. Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда. Очевидцы отмечают, что многие автолюбители дожидались приезда спасателей на капоте своего автомобиля, так как уровень воды доходил до дверей машины.

Ранее из-за ливня и сильного ветра в Барнауле произошли частичные повреждения крыш строений, падали ветхие деревья. По данным МЧС региона, люди не пострадали.

"Также зафиксированы случаи падения деревьев на тротуары и проезжие части улиц. На территории края отмечены кратковременные аварийные отключения энергоснабжения (энергообеспечение во всех населённых пунктах восстановлено)", — говорится в сообщении.

Несмотря на дождливую погоду, местами в северных районах края сохранится высокая пожароопасность — четвертый класс горимости. По оперативным данным регионального диспетчерского пункта Минприроды, за прошедшие сутки на землях лесного фонда в Алтайском крае было ликвидировано два лесных пожара в Михайловском и Тальменском районах. Причинами возгораний стали грозовые разряды и несоблюдение населением правил пожарной безопасности на природных объектах.