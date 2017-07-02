Медведев отметил вклад флота в освоение труднодоступных районов

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российских работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником и отметил их вклад в развитие Северного морского пути и освоение труднодоступных районов Сибири и Дальнего Востока, сообщается на сайте кабинета министров.

"Благодаря нелегкой и важной работе моряков и речников развивается международное торговое сотрудничество, осуществляется бесперебойное сообщение между регионами нашей большой страны. Вы помогаете открывать месторождения, осваивать новые территории, строить крупные предприятия в труднодоступных районах Сибири и Дальнего Востока, развивать Северный морской путь, доставляете самые разные грузы, технику и оборудование, сельскохозяйственную продукцию и продовольствие", — говорится в телеграмме.

По словам премьера, сегодня отрасль динамично развивается, растет грузооборот портов, увеличиваются объемы перевозок, обновляются сооружения, вводятся новые высокотехнологичные мощности в морских портах и повышается качество внутренних водных путей. Медведев выразил уверенность, что опыт, профессионализм и ответственное отношение к делу помогут работникам отрасли добиться новых успехов.