Рособрнадзор запретил прием студентов в Тольяттинскую консерваторию

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Рособрнадзор за неделю запретил приём студентов в Тольяттинскую консерваторию, а также в филиал Казанского федерального университета, сообщила в субботу пресс-служба Рособрнадзора.

По результатам проведённых проверок, в период с 23 по 30 июня ведомством запрещён приём студентов в Тольяттинскую консерваторию и Елабужский институт (филиал) Казанского (Приволжского) федерального университета.

Кроме того, Рособрнадзором лишён аккредитации Северо-Кавказский гуманитарный институт по направлению подготовки "Экономика и управление" (бакалавриат).

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в ВС РФ по призыву.

При приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.