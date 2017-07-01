В Москве прошла церемония вручения премии "Радиомания"

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Москве состоялась XVI торжественная церемония вручения Национальной премии "Радиомания", в ходе которой лучшие представители радиоиндустрии получили "золотые микрофоны".

Статуэток удостоены "НАШЕ Радио" за фестиваль "Нашествие", фестиваль военных песен "Победа", радиомарафон "Битва за Porsche", выходящий на "Авторадио", программа "На кончиках пальцев" и проект "На глубине. Волга, XXI век" "Дорожного радио Саратов", ведущая "Европы Плюс Саратов" Дарья Матвеева. Певица Елка удостоилась премии за то, что ее песни чаще всего исполнялись на всех радиостанциях страны последние 10 лет.

Всего награды получили более 20 представителей отрасли.

В этом году мероприятие прошло под эгидой 10-летия Российской Академии Радио (РАР). В конкурсе приняли участие представители главных медиахолдингов страны – ВГТРК, "Европейская медиагруппа", Krutoy Media, ГПМ Радио, "Русская медиагруппа", "Мультимедиа Холдинг" и другие национальные и региональные радиокомпании. В жюри вошли академики РАР – заслуженные работники индустрии радио и активные участники современного рынка радиовещания.

По традиции, на церемонии выступили звезды российской эстрады: Валерий Меладзе, Валерия, Михаил Шуфутинский, Валерий Сюткин, Елка, Эмин, Александр Коган, Леонид Агутин, Александр Иванов, Наргиз, Варвара Визбор, группа "Братья Грим".

Участников, организаторов и гостей церемонии поздравил президент России Владимир Путин. Текст правительственной телеграммы со сцены зачитал глава РАР Андрей Романченко.

"Вы многое делаете для укрепления кадрового потенциала столичных и региональных радиокомпаний, совершенствования конструктивного взаимодействия участников объединения с органами государственной власти", — говорилосься в поздравлении от главы государства.

"Радиомания" — самая престижная награда в сфере радиовещания в России. Премия была учреждена в 2002 году с целью повышения престижа радио, демонстрации достижений радиоиндустрии, обмена опытом и повышения профессионального уровня работников сферы.