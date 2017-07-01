В Москве прошла церемония вручения премии "Радиомания"

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Москве состоялась XVI торжественная церемония вручения Национальной премии "Радиомания", в ходе которой лучшие представители радиоиндустрии получили "золотые микрофоны".
Всего награды получили более 20 представителей отрасли.
В этом году мероприятие прошло под эгидой 10-летия Российской Академии Радио (РАР). В конкурсе приняли участие представители главных медиахолдингов страны – ВГТРК, "Европейская медиагруппа", Krutoy Media, ГПМ Радио, "Русская медиагруппа", "Мультимедиа Холдинг" и другие национальные и региональные радиокомпании. В жюри вошли академики РАР – заслуженные работники индустрии радио и активные участники современного рынка радиовещания.
По традиции, на церемонии выступили звезды российской эстрады: Валерий Меладзе, Валерия, Михаил Шуфутинский, Валерий Сюткин, Елка, Эмин, Александр Коган, Леонид Агутин, Александр Иванов, Наргиз, Варвара Визбор, группа "Братья Грим".
"Вы многое делаете для укрепления кадрового потенциала столичных и региональных радиокомпаний, совершенствования конструктивного взаимодействия участников объединения с органами государственной власти", — говорилосься в поздравлении от главы государства.
"Радиомания" — самая престижная награда в сфере радиовещания в России. Премия была учреждена в 2002 году с целью повышения престижа радио, демонстрации достижений радиоиндустрии, обмена опытом и повышения профессионального уровня работников сферы.