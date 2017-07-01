"Аэрофлот" отменил десять рейсов из-за непогоды в Москве

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Десять рейсов, вылетающих в субботу из московского аэропорта Шереметьево, отменяются из-за непогоды, почти у 30 рейсов меняется время вылета, сообщается на сайте компании "Аэрофлот".

"В связи с последствиями неблагоприятных метеоусловий в московском регионе Аэрофлот вынужден 1 июля отменить следующие рейсы: SU2000 Шереметьево – Варшава (10:40), SU1284 Шереметьево – Краснодар (06:05), SU1228 Шереметьево — Нижний Новгород (06:00), SU1420 Шереметьево – Челябинск (07:05), SU1162 Шереметьево – Ростов (09:05)", — говорится в сообщении.

Также отменены рейсы: SU1312 Шереметьево — Минеральные Воды (13:45), SU1230 Шереметьево — Уфа (09:10), SU2312 Шереметьево — Берлин (09:35), SU1758 Шереметьево — Волгоград (09:55), SU1858 Шереметьево — Ереван (06:35).

Согласно данным компании, также 1 июля перенесено время вылета 27 рейсов. В компании отметили, что пассажиры отменных рейсов могут оформить вынужденный возврат или переоформить авиабилет без штрафов.

По данным сервиса "Яндекс. Расписание" на 01.25 мск, в столичных аэропортах задержаны 244 рейса, шесть отменены. Так, в аэропорту Внуково отменен один рейс. В Домодедово 124 рейса задержаны, пять отменены, в Шереметьево 120 задержанных рейсов.

По данным МЧС, возможность дождя, грозы, града и усиления ветра с порывами до 15-20 метров в секунду сохранится в столице до субботы, 1 июля. В частности, в Москве и области в пятницу произошли массовые аварийные отключения электроэнергии.