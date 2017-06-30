В Ингушетии подсчитывают ущерб от наводнения

МАГАС, 30 июн — РИА Новости, Адам Буражев. Глава региона Юнус-Бек Евкуров заявил, что власти Ингушетии приступили к уточнению суммы ущерба, который непогода нанесла крупнейшему на Северном Кавказе селению Экажево.

Накануне в Ингушетии, в результате пронесшегося грозового циклона, произошло частичное подтопление сельского поселения Экажево. Размыты ряд дорог и мостов, пострадали несколько десятков частных домовладений. Жертв стихии нет. Для ликвидация последствий непогоды привлечено достаточное количество людей и техники. В том числе активную помощь оказывают сами жители.

"В селе уже восстановлена подача воды, газа и электричества. В кратчайшие сроки все последствия будут устранены. Со вчерашнего дня идёт подсчёт нанесенного ущерба, и тем пострадавшим, кто в рамках закона имеет право на материальную компенсацию, — её получит", — написал Евкуров в социальных сетях.

По его словам, в конце этой недели запланирован инспекционный выезд в село, в ходе которого лично пообщаюсь с местными жителями. Он призвал жителей зоны затопления оставить в сообщении или в комментарии к своим постам краткую информацию об имеющихся фактах материального ущерба с обязательным указанием своих контактных данных и ФИО.

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