Пятничный дождь в Москве установил рекорд июня по осадкам

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Пятничный дождь в Москве установил рекорд для июня по осадкам, при этом прошедший месяц стал вторым самым влажным за историю наблюдений, сообщает Гидрометцентр России.

"Дождь 30 июня принес два рекорда: он стал самым сильным для 30 июня за историю наблюдений в Москве и самым сильным для июня вообще. Завершившийся июнь 2017 года стал вторым самым влажным за историю наблюдений на метеостанции ВДНХ", — говорится в сообщении.

Как отмечают в погодном ведомстве, всего за день пятницы на метеостанции ВДНХ выпало 65 миллиметров осадков, или 84% от месячной нормы. Очень сильные дожди отмечались также в Шереметьево (60 миллиметров), в Долгопрудном (58 миллиметров) и Немчиновке (51 миллиметр).

Сильные дожди прошли в Тушино, где за 12 часов (с 9 до 21 часа) выпало 33 миллиметра осадков, на Балчуге — 22 миллиметра, во Внуково — 35, в Подмосковной — 39, в Электроуглях — 27, в Ново-Иерусалиме — 38, в Наро-Фоминске — 43, в Можайске — 39, в Волоколамске — 37.

Как напомнили в погодном ведомстве, очень сильный дождь в Москве в последний раз отмечался 15 августа 2016 года, когда с 6 до 18 часов выпало 53 миллиметра осадков, а за сутки — 88. Прошедший дождь был более интенсивным, и то же количество осадков выпало в два раз быстрее.

"Количество осадков за 30 июня в Москве – самое большое за историю наблюдений, прежний рекорд составлял 22,3 миллиметра и принадлежал 1923 году. Самая большая суточная сумма осадков для июня составляет 62,5 миллиметра и была зарегистрирована в 1970 году", — добавили в метеослужбе.