Более 27 тысяч человек в ЦФО остались без электричества из-за непогоды

Шторм в Москве и Подмосковье (22)

Троллейбус едет по эстакаде во время дождя в Москве. Архивное фото

Троллейбус едет по эстакаде во время дождя в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Около 27,35 тысячи человек в Москве, Московской, Калужской и Тульской областях центрального федерального округа (ЦФО) остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Минэнерго РФ.

В пятницу из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, ветер до 18 метров в секунду) в Москве, Московской, Калужской и Тульской областях ЦФО происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (МОЭСК, "Мособлэнерго", "МРСК Центра и Приволжья").

"Максимально без электроснабжения остались бытовые потребители общей численностью около 27,35 тысячи человек, 13,5 МВт. По состоянию на 17-00 аварийно-восстановительные работы продолжаются", — говорится в сообщении.

Помимо этого, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения.

Ситуация находится на особом контроле у заместителя руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ, отмечают в ведомстве.