Более 27 тысяч человек в ЦФО остались без электричества из-за непогоды

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Около 27,35 тысячи человек в Москве, Московской, Калужской и Тульской областях центрального федерального округа (ЦФО) остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Минэнерго РФ.
"Максимально без электроснабжения остались бытовые потребители общей численностью около 27,35 тысячи человек, 13,5 МВт. По состоянию на 17-00 аварийно-восстановительные работы продолжаются", — говорится в сообщении.
Помимо этого, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения.
Ситуация находится на особом контроле у заместителя руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ, отмечают в ведомстве.