В Москве за шесть часов выпало более двух третей месячной нормы осадков

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Московская метеостанция зафиксировала в пятницу рекордное количество осадков: за шесть часов сильных ливней выпало более двух третей месячной нормы, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"По данным метеостанции ВДНХ, к 18 часам (примерно за 6 часов воздействия атмосферных фронтов атлантического циклона) в Москве выпало 53 миллиметра осадков или более двух третей месячной нормы, которая составляет 75 мм. Во Внуково — 21 мм, в Тушино — 27 мм, в Немчиновке — 44 мм, в Электроуглях — 21 мм, в Новом Иерусалиме — 37 мм, в Зарайске — 21 мм. На момент измерения дожди еще продолжались, и эти цифры будут уточняться", — говорится в сообщении.

Метеослужба добавляет, что очень сильный дождь в Москве в последний раз отмечался в середине августа прошлого года. Тогда с 6 до 18 часов выпало 53 мм осадков, а за сутки — 88 мм.

"Количество осадков за 30 июня в Москве – самое большое за историю наблюдений, прежний рекорд составлял 22,3 мм и принадлежал 1923 году. Самая большая суточная сумма осадков для июня составляет 62,5 мм и была зарегистрирована в 1970 году", — отмечает Гидрометцентр.

Июнь 2017 года стал одним из самых влажных. Об этом свидетельствуют данные метеостанции ВДНХ — она существует с 1948 года. Четыре месяца в Москве, начиная с марта, существенно превышают норму осадков, отмечается в сообщении.

Штормовое предупреждение о неблагоприятной погоде по Москве и Московской области действует до 3 часов 1 июля, отмечает Гидрометцентр. Затем в несколько предстоящих дней в столичном регионе прогнозируется неустойчивый характер погоды.

"Влияние серии циклонов продолжится, и каждый день будет с кратковременными дождями, преимущественно умеренной интенсивности. Местами их будут сопровождать грозы и порывистый ветер до 12-17 метров в секунду. Температура будет колебаться в небольших пределах, близких к норме", — заключили метеорологи.

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