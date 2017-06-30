Пользователи "ВКонтакте" в июне чаще других музыкантов обсуждали рэперов

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В июне 2017 года пользователи ВК чаще других музыкантов обсуждали рэперов, следует из данных совместного проекта РИА Новости и крупнейшей социальной сети в России и СНГ ВКонтакте. Из 10 самых обсуждаемых пользователями музыкантов сразу шесть являются рэп-исполнителями.

Самым обсуждаемым в ВК стал рэп-исполнитель из Казахстана Скриптонит, его имя в июне пользователи упомянули более 250 000 раз, то есть каждую минуту им интересовались минимум пять пользователей. С небольшим отрывом за ним следует коллектив из Осетии — MiyaGi & Эндшпиль, а замыкает первую тройку российский музыкант, известный под псевдонимом Баста, который выступает послом чемпионата мира по футболу-2018 от г. Ростова.

Благодаря своей известной песне "Между нами тает лед" группа "Грибы" вошли в пятерку самых обсуждаемых пользователями Вконтакте.

В топ-10 самых обсуждаемых музыкальных исполнителей попали и представители других жанров. На шестом месте расположился один из самых популярных молодежных хип-хоп исполнителей Егор Крид, поп-направление представили сразу две украинские группы "Время и стекло" и Artik & Asti. Единственным англоязычным представителем в рейтинге стала группа — американская инди-группа Imagine Dragons.

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