"Россия сегодня" вышла в американский FM-диапазон

ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik (в составе МИА "Россия сегодня") объявило о начале вещания в FM-диапазоне в Вашингтоне (округ Колумбия, США). Круглосуточное вещание на английском языке доступно на волнах 105.5 FM. Программная сетка включает информационные новостные блоки и тематические программы — от политических ток-шоу до экспертной аналитики в области экономики и финансов.

Руководитель редакции Sputnik в США Миндия Гавашели: "Мы рады, что начинаем напрямую говорить с нашими слушателями в Вашингтоне. На протяжении последних месяцев радио Sputnik было объектом постоянных нападок в корпоративной прессе США. Причем зачастую люди, которые писали или говорили о нас, даже не трудились послушать наши программы. Теперь у вашингтонцев появится возможность слушать нас, а не то, что говорят о нас. И я уверен, что разница будет очевидна. Мы надеемся, что выход на вашингтонский рынок — это только первый шаг, и продолжим работать над тем, чтобы как можно больше людей могли услышать наши программы, а не слухи о них".

Среди радиопрограмм, популярных у слушателей в Вашингтоне, — политическое ток-шоу "Между двух огней: Никсон и Странахан" (Fault Lines with Nixon and Stranahan), в котором обсуждаются наиболее злободневные темы и острые политические вопросы; информационно-аналитические программы "Дивный новый мир" (Brave New World), "Откровенный разговор" (Level Talk), и другие.

Sputnik (sputniknews.com) — международное новостное агентство и радио с мультимедийными информационными хабами. Sputnik включает в себя сайты на 30+ языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.