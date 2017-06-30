В сети появилась карта с огромным количеством молний над столичным регионом

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Сайт lightningmaps.org, который отслеживает в режиме реального времени грозы, показал огромное количество молний над Московской областью.

На карте видно, что наибольшее число молний сейчас сверкает к западу и юго-западу от столичного региона — в Калуге, Рязани, Брянске и Липецке. Тем не менее, рано говорить о том, что грозы покинули Москву.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что главный грозовой фронт ушел от Москвы на юго-запад, но непогода в столице сохранится еще на несколько дней. По ее словам, за фронтом неустойчивая атмосфера, еще есть грозовые очаги, однако вероятность резких шквалов снизилась.

Сильный ливень начался в Москве и области 30 июня днем. По данным МЧС, дождь, град, гроза и шквалистый ветер сохранятся в городе до субботы, 1 июля.

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