Депутаты и юристы говорят о необходимости нотариальных сделок с жильем

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Большинство участников парламентских слушаний в Совете Федерации в пятницу поддержали необходимость введения обязательного нотариального удостоверения сделок с жильем граждан, говорится в сообщении Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

Слушания на тему "Нотариальная форма сделок с недвижимым имуществом как эффективный инструмент обеспечения защиты прав граждан и стабильности гражданского оборота" были организованы Комитетом СФ по конституционному законодательству и государственному строительству.

По словам председателя думского комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галины Хованской, необходимо вносить изменения в Гражданский кодекс, установить нотариальную форму сделок, именно в части жилья. При этом она отметила важность соблюдения интересов простых граждан и установления для них льготных тарифов совершения такого рода сделок.

"В Комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству эта мера — введение обязательного нотариального удостоверения сделок с недвижимостью, поддерживается, но только в отношении физических лиц, которые самые слабые в юридическом отношении", — заявил первый заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

По мнению советника министра юстиции РФ Марии Мельниковой, в вопросе предоставляемых нотариусами льгот нужно учитывать интересы не только льготников согласно категориям, установленным федеральным законодательством, но и тех граждан, которые, например, получают жилье в рамках региональных соцпрограмм, переселяющихся из аварийного жилья, приобретающих жилье с использованием средств материнского капитала.

Президента ФНП Константин Корсик на слушаниях в свою очередь сообщил о готовности фонда к оптимизации работы и формирования тарифов.

"Нотариат готов и далее совершенствоваться и оптимизировать свою работу. Сейчас рассматривается проект обязательной электронной подачи документов нотариусом на государственную регистрацию, что также уменьшит затраты граждан. В ближайшее время заработает второе поколение Единой информационной системы нотариата, в которой будут вестись все без исключения нотариальные реестры, что еще более затруднит деятельность мошенников. Кроме того, мы рассматриваем возможность ввести специальные сниженные тарифы для социально незащищенных слоев населения", — приводятся в сообщении слова Корсика.

ФНП отмечает, что проблема защиты прав граждан в сфере оборота недвижимости продолжает оставаться одной из наиболее социально острых. Массовые случаи мошенничества, преступлений в этой сфере направлены, прежде всего, против рядовых и социально незащищенных граждан, не имеющих возможности оплачивать услуги дорогостоящих юристов.