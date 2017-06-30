В Москве во время ливня устранили 30 подтоплений

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. В Москве во время ливня устранены порядка 30 локальных подтоплений, городское хозяйство работает в усиленном режиме без сбоев, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Город пережил еще одну стихию, которую метеорологи назвали "ветхозаветным потопом". Зафиксированы небольшие задержки 12 маршрутов общественного транспорта. В целом городское хозяйство работает без перебоев. Около 30 локальных подтоплений ликвидированы", — написал мэр на официальной странице "Вконтакте".

Как позднее сообщили в ГУП "Мосводосток" на 17.00 (мск) в Центральную диспетчерскую службу предприятия поступило 75 заявок о скоплении воды, бригады оперативно выехали по адресам. При этом по 15 заявкам, поступившим в ЦДС, аварийными службами скопления воды выявлены не были.

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