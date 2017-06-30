Гидрометцентр дал прогноз погоды на ближайшие пять дней

Девушка с зонтом во время дождя у здания МИД РФ в Москве

Девушка с зонтом во время дождя у здания МИД РФ в Москве

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Главный грозовой фронт ушел от Москвы на юго-запад, но ненастная погода в столице сохранится на протяжении еще нескольких дней, сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Фронт уже прошел, но местами дожди будут продолжаться. За фронтом неустойчивая атмосфера, есть еще грозовые очаги, при этом нет резких перепадов температуры и вероятность резких шквалов ниже", – сказала Макарова.

Как уточнила представительница погодного ведомства, точное количество выпавших осадков в Москве будет определено в конце дня, однако по предварительным данным выпало от 10 до 20 миллиметров. Это гораздо ниже июньского рекорда для Москвы, который составляет 60 миллиметров осадков.

По ее словам, в ближайшие дни характер погоды существенно не изменится, в то же время уже не будет такого ярко выраженного грозового фронта.

"В ближайшие пять дней будут дожди, будут грозы. Температура будет колебаться в небольших пределах, близких к норме. Будет по-летнему неустойчивая погода, в том числе солнечная", — добавила собеседница агентства.

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