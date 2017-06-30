Сто баллов сразу по трем предметам на ЕГЭ в 2017 году набрал 21 выпускник

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Двадцать один выпускник в 2017 году получил 100 баллов сразу по трём предметам, сообщил журналистам в пятницу глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"Двадцать один человек в этом году получил 100 баллов сразу по трем предметам, то есть это 300-балльники. По разным предметам — у всех набор из трех предметов разный", — сказал Кравцов.

Он также напомнил, что количество не преодолевших минимальный порог по разным предметам ЕГЭ уменьшилось вдвое.

Основной период ЕГЭ-2017 проходит с 29 мая 2017 года по 1 июля. В экзаменах планируют принять участие около 703 тысяч человек, из них около 617 тысяч человек — выпускники текущего года. Экзамены проходят во всех субъектах РФ, а также в 52 странах за рубежом. Последние экзамены основного периода в этом году прошли в понедельник. С 20 июня по 1 июля предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.