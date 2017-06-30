Почти 6 тысяч человек остались без света в Тульской области из-за непогоды

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Почти 6 тысяч человек остались без электричества в связи с непогодой в Тульской области, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"Тридцатого июня с 15.00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, ветер до 18 м/с) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" – "Тулэнерго")… Без электроснабжения остались бытовые потребители (около 5,9 тысячи человек)", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за плохой погоды около 4,4 тысячи человек остались без электричества в Москве и области.

Сильный ливень начался в Москве в пятницу днем. По данным МЧС, дождь, гроза, град и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду сохранятся в столице до субботы, 1 июля.