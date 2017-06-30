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Общество

На рязанском хуторе подняли экипаж бомбардировщика времен войны

16:3530.06.2017
(обновлено: 16:36 30.06.2017)
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© РИА НовостиСеминар организаторов поиска самолетов времен ВОВ в Рязанской областиСеминар организаторов поиска самолетов времен ВОВ в Рязанской области
© РИА Новости

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Рязанской области поисковики нашли место падения самолёта БД-3а, который не вернулся с задания 17 октября 1941 года. Останки всех членов экипажа: лейтенанта Бориса Подорожного, младшего сержанта Бориса Громова и красноармейца Федора Сарамуда подняты специлистами.

Сергей Иванов принял участие в семинаре авиапоиска Небо Родины
© Александр Королев
Сергей Иванов принял участие в семинаре авиапоиска "Небо Родины"

Поисковую операцию на хуторе Охотники проводят активисты авиапоиска "Небо Родины", к ним присоединился специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Подробной информации о причинах катастрофы нет даже в архивных документах, стал резко снижаться, упал, взорвался. Летчик Александр Колодкин успел выпрыгнуть и на следующий день вернулся в полк и доложил об этом. Штурман и два стрелка-радиста погибли", — рассказал Иванову член экспертного совета по авиации "Поискового движения России" Илья Прокофьев.

"Совесть ни одним законом не пропишешь"

Пользуясь случаем поисковики поделились с Ивановым проблемами. По словам зампред карельского фонда "Эстафета Поколений" Ильи Герасева очень сложно бывает согласовать с региональными властями оформление памятных мест и воинских захоронений. Формально, они относятся к лесному фонду, поэтому передавать их под коммерческие цели чиновники не торопятся.

"Я сторонник того, чтобы правила были одинаковыми для всех. Переводить из категории в категорию можно. Памятное место занимает очень небольшую площадь. Думаю, мы и это решим, только вы должны будете предоставить точные координаты этих памятных мест", — ответил Иванов.

Тогда поисковики заметили, что места боевых действий часто нарушаются при строительстве дорог, поэтому останки солдат уничтожаются. Случайно обнаружив незахороненные останки, строители далеко не всегда вызывают поисковиков. Они предложили законодательно обязать дорожные компании организовывать поисковые операции.

"Совесть ни одним законом не пропишешь. Если она есть — значит, она есть, если ее нет — значит, ее нет", — сказал Сергей Иванов. Он напомнил, что компания "Росавтодор" при строительстве дороги "Москва — Санкт-Петербург" сама организовала раскопки останков, которые были обнаружены в ходе работ.

"Это по-человечески, это нормальный подход. Но у нас строительных компаний дорожных тысячи по стране… Давайте закрепим это актом Минтранса или агентства дорожного строительства", — предложил Иванов.

Транспортные компании, как рассказали поисковики, требуют множество справок для организации перевозки останков. "Это я возьму на себя", — ответил Сергей Иванов.

© РИА НовостиСеминар организаторов поиска самолетов времен ВОВ в Рязанской области
© РИА Новости
Семинар организаторов поиска самолетов времен ВОВ в Рязанской области

Работа продолжается

Рязанские поисковики собираются продолжить работы по розыску мест крушения самолетов на территории региона, и власти пообещали оказать им поддержку. "Важность этой общественной работы переоценить невозможно. И с точки зрения патриотического воспитания молодежи: здесь же ребята молодые работают со старшими товарищами. На месте таких раскопок они не только знания приобретают, но и изучают историю Великой Отечественной войны. Это большой кумулятивный эффект: во-первых, задача выполняется по патриотический воспитанию, во-вторых, — это уважение памяти погибших солдат", — заявил временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов.

Общероссийское общественное движение по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" было создано в апреле 2013 года и является самой крупной организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Движение объединяет более 42 тыс. поисковиков всех возрастов в составе 1428 поисковых отрядов. За четыре года существования движения поисковики подняли останки свыше 75 тыс. офицеров и солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, установлены 3905 имен и судеб бойцов.

© РИА НовостиСеминар организаторов поиска самолетов времен ВОВ в Рязанской области
© РИА Новости
Семинар организаторов поиска самолетов времен ВОВ в Рязанской области
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