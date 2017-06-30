Более 70% жителей Тюменской области имеют электронные медкарты

ТЮМЕНЬ, 30 июн — РИА Новости. У более 70% жителей Тюменской области есть электронная медицинская карта, более половины пациентов записываются к врачу с помощью электронных сервисов — эти данные сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора Тюменской области.

"Электронная очередь теперь есть уже во всех поликлиниках Тюменской области",- сказал собеседник агентства.

По его словам, в разработанном три года назад департаментом информатизации приложении "Медицина 72", которое позволяет самостоятельно записываться на прием к врачу со своего смартфона в любой момент, и сохранять личные данные, в том числе и номер полиса, в личном кабинете, появился "Лист ожидания". Если нет доступной записи к необходимому специалисту, то можно встать в "лист ожидания", и тогда информация о появлении даты на прием к врачу передается на смартфон. С 1 мая таким сервисом воспользовались почти семь тысяч человек.

С помощью гаджетов можно также оперативно посмотреть результаты своих анализов и исследований, зафиксированные в электронной медицинской карте. Скоро родители смогут просматривать данные электронной медицинской карты своего ребенка.

Активно внедряется в областные больницы информационная система управления ресурсами. В 2019 году 100% стационаров Тюменской области будут автоматизированы.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев подчеркнул, что работа очень важная и помогает повысить качество услуг, снизить издержки и расходы.

"Это одна из составляющих цифровой экономики. Внедрение информационных технологий закономерно и в ближайшие годы только ускорится. ИТ позволяют убрать лишние процессы, через несколько лет о многих вещах люди будут вспоминать, как о далеком прошлом", — резюмировал Владимир Якушев.

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