Фонд "Посети Кавказ" поможет Ингушетии развить туризм и привлечь инвестиции

МАГАС, 30 июн — РИА Новости, Адам Буражев. Региональное министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии подписало соглашение с Фондом "Посети Кавказ", которое предполагает освещение реализации проектов, направленных на развитие туризма, санаторно-курортной, образовательной, культурно-просветительской и инвестиционной сфер республики, сообщает пресс-служба главы Ингушетии.

"Стороны намерены активнее информировать общественность о развитии медицинского туризма, санаторно-курортной, образовательной и культурно-просветительской сфер, о позитивных преобразованиях, происходящих в социально-экономическом развитии Ингушетии. Кроме того, они будут взаимодействовать в реализации проектов и инициатив Фонда "Посети Кавказ", направленных на улучшение имиджа республики, как субъекта СКФО", — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что 29 июня в столице субъекта Магасе прошла первая бизнес-сессия "Инвестируй в Кавказ", организованная Фондом "Посети Кавказ" для повышения информированности бизнеса регионов Северного Кавказа о механизмах софинансирования инвестиционных проектов через региональные подпрограммы Госпрограммы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года, иных видах господдержки, доступных предпринимателям Северного Кавказа.

В ходе работы бизнес-сессии глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что "Инвестируй в Кавказ" — это открытая площадка для общения с предпринимателями, инвесторами, представителями региональных и федеральных властей.

"Площадка бизнес-сессии должна дать нам позитивный результат. Однако важно в её рамках выстроить политику не только по привлечению инвесторов, но и по сопровождению инвестиционных проектов. Для этого всем структурам, заинтересованным в развитии республики, надо работать максимально, чтобы инвестор приходил в республику, выпускал продукцию, представлял ее в регионах", — сказал руководитель субъекта.

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