Онищенко: общество должно понимать необходимость пропускать скорую

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. В обществе должно присутствовать понимание необходимости не препятствования скорой помощи, это поспособствует улучшению ситуации в данном вопросе не меньше, чем законодательное ужесточение ответственности, заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Ранее в Госдуму уже были внесены законопроекты о защите медицинских работников и пациентов, разработанные вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и председателем думского комитета по охране здоровья Дмитрием Морозовым при участии министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Они устанавливают два вида ответственности: уголовную и административную за сам факт воспрепятствования законной деятельности врача путем удержания, угроз и создания ему препятствий по доступу к больному.