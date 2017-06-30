Онищенко: общество должно понимать необходимость пропускать скорую

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. В обществе должно присутствовать понимание необходимости не препятствования скорой помощи, это поспособствует улучшению ситуации в данном вопросе не меньше, чем законодательное ужесточение ответственности, заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

"Закон это хорошо, его надо принимать. Вот еще бы они соблюдались… Кроме принятия закона, ужесточения ответственности, неотвратимости наказания, нужно еще чтобы была убежденность что это (нужно делать – ред.)", — сказал Онищенко журналистам.

Ранее в Госдуму уже были внесены законопроекты о защите медицинских работников и пациентов, разработанные вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и председателем думского комитета по охране здоровья Дмитрием Морозовым при участии министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Они устанавливают два вида ответственности: уголовную и административную за сам факт воспрепятствования законной деятельности врача путем удержания, угроз и создания ему препятствий по доступу к больному.