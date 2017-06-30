Молодежный форум в Липецкой области соберет более 450 делегатов

ЛИПЕЦК, 30 июн — РИА Новости. Молодежный форум "Область будущего", которой пройдет с 17 по 28 июля в Липецкой области, соберет более 450 участников, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона.

"Форум пройдет в две смены. В нем примут участие молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет.Участниками первой смены "Управляй будущим" станут спортсмены, журналисты, общественныедеятелий и лидеры молодежного самоуправления.Смена продлится до 2 июля. Вторая смена "Палитра будущего" пройдет с участием представителей творческой молодежи — танцоров, вокалистов, кавээнщиков и волонтеров Всемирного фестиваля молодежи. Ребята пройдут различные мастар-классы, а также будут обучаться проектному управлению", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в число участников второй смены форума войдут также полуфиналисты трех направлений творческого проекта "Липецкая молодежь 2.0" — вокального, танцевального и юмористического. Для них будут проведены мастер-классы. Молодые кавээнщики примут участие в соответствующих тренингах. В рамках молодежного образовательного форума "Область будущего" команды разыграют Летний кубок "Университетской" лиги.

"В этом году организаторы форума решили вызвать у молодежи интерес к культурному наследию региона. В Липецкой области много старинных усадеб, про которые мало кто знает. Этот факт натолкнул на идею оформления образовательных площадок под усадьбы. Кроме того, это будет способствовать и развитию туристической отрасли",- сказал представитель пресс-службы.

"Развивая туризм, мы одновременно занимаемся возрождением и охраной памятников природы и архитектуры, учимся глубже понимать историю Липецкой области и биографии живших на ее территории выдающихся людей, делаем регион чище и благоприятнее для жизни каждого человека", — считает глава администрации Липецкой области Олег Королев.

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