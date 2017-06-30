В администрации Кузбасса рассказали о самочувствии Тулеева

КЕМЕРОВО, 30 июн — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев идет на поправку, продолжая курс реабилитации после операции на позвоночнике под наблюдением врачей местной больницы, сообщил РИА Новости в пятницу представитель региональной администрации.

Тулеев ушел в официальный отпуск 22 мая. Позже пресс-служба обладминистрации объявила, что отпуск продлен из-за операции на позвоночнике. После этого некоторые СМИ написали, что губернатор якобы намерен уйти в отставку. Эту информацию опровергли в администрации области, заявив, что Тулеев будет работать до окончания срока полномочий.

"Аман Тулеев продолжает курс послеоперационной реабилитации в Областной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Подгорбунского (город Кемерово). Его состояние стабильное, самочувствие хорошее", — сказал собеседник агентства.