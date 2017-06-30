Реконструкторы воссоздадут бои на "Тербунском рубеже" в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 30 июн — РИА Новости. В Тербунском районе Липецкой области около села Озерки, через которое в годы Великой Отечественной войны проходила линия обороны советских войск, 1 июля состоится реконструкция сражений 1942-1943 годов "Тербунский рубеж", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Липецкой области.

"Во время тяжелых боев здесь погибли более 20 тысяч бойцов Красной армии. В память о героях недалеко от села три года назад был открыт мемориальный комплекс и создан музей под открытым небом", — сказал собеседник агентства.

По его словам, участники реконструкции долго работали над тем, чтобы воссоздать форму, технику и оружие в мельчайших деталях, что сделает действие максимально достоверным и зрелищным.

В рамках мероприятия состоится концерт патриотической песни, а также пройдет выставка военной техники и снаряжения. Кроме того, участники смогут пройти армейскую полосу препятствий и исторический квест. Также будет работать военно-полевая кухня, демонстрироваться кадры военной кинохроники и "письма из прошлого".

"Нужно бережно хранить военную историю, правду о событиях прошлого и воспитывать на примере подвига героев молодое поколение", — считает глава администрации Липецкой области Олег Королев.

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