МЧС предупредило о ливнях и сильном ветре в Ленинградской области в субботу

Прохожие во время дождя. Архивное фото

Прохожие во время дождя. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Ливни и порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются в субботу 1 июля в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.

"Первого июля по Ленинградской области ожидаются дожди, местами ливни, грозы, порывы ветра до 15 метров в секунду", — говорится в сообщении.

МЧС отмечает, что из-за непогоды вероятны ДТП, падение деревьев, подтопления и другие происшествия. Спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности, обходить рекламные щиты и шаткие строения и, по возможности, переждать непогоду в помещении.

Ранее синоптики объявили, что в Москве 30 июня и 1 июля ожидается шторм с возможным градом и порывами ветра до 15-20 метров в секунду.