В Вологодской области пройдет фестиваль "Музыкальная экспедиция" 3-9 июля

ВОЛОГДА, 30 июн — РИА Новости. Уникальный культурный проект "Музыкальная экспедиция", зародившийся во Владимирской области в 2014 году по инициативе виолончелиста, заслуженного артиста России Бориса Андрианова, пройдет в Вологодской области с 3 по 9 июля, сообщил РИА Новости заместитель губернатора области Олег Васильев.

"Открытие фестиваля, которое состоится 3 июля, планируется провести на сцене Консисторского дворика Вологодского кремля. "Музыкальная экспедиция — 2017" охватит Кирилло-Белозерский музей-заповедник, Устюжну, усадьбу Хвалевское в Бабаевском районе. Один концерт фестиваля состоится на территории цеха производства конвертерной стали ПАО "Северсталь" в Череповце для работников завода накануне Дня металлурга", — отметил Васильев.

Как сообщает пресс-служба правительства области, на открытых площадках в разных районах выступят известные музыканты — виолончелист Борис Андрианов, скрипачи Тамаки Кавакубо (Япония) и Илья Коновалов (Израиль), альтист Тимур Якубов (Россия-Швейцария), гитарист Дмитрий Илларионов, пианист Филипп Копачевский и другие. Прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов, вошедшие в сокровищницу мировой музыкальной классики, джазовые композиции.

"Маршрут фестиваля — музыкально-исторический. Необычность его в том, что цикл концертов звёзд классической музыки мировой величины проводится в архитектурно-исторической среде, на импровизированных концертных площадках, позволяющих охватить и приобщить к высокому искусству большое количество зрителей", — отметил замгубернатора.