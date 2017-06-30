МЧС предупредило о возможном усилении ветра в Москве до 24 метров в секунду

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Столичный главк МЧС предупреждает о возможном шквалистом усилении ветра до 24 метров в секунду в Москве и Подмосковье в ближайшее время в связи с приближающейся грозой, говорится в сообщении ведомства.

Ранее ГУМЧС предупредило москвичей и гостей столице о дожде, грозе, граде и ветре до 20 метров в секунду.

"По прогнозам синоптиков (ФГБУ "Центральное УГМС"), в связи с комплексом неблагоприятных погодных явлений с 12.30 часов 30 июня до 03.00 часов 1 июля в Московской области и городе Москве ожидается местами сильный дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра 19-24 метров в секунду", — говорится в сообщении.

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