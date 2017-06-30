Почти треть россиян посмотрели фильм Оливера Стоуна о Путине

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Более 60% россиян слышали о том, что на Первом канале прошел показ четырехсерийного фильма американского режиссера Оливера Стоуна о президенте РФ Владимире Путине, гласят данные опроса Фонда "Общественное мнение".

Показ масштабного проекта американского кинорежиссера Оливера Стоуна – четырехсерийного фильма, основанного на нескольких интервью с президентом России, которые были записаны с июля 2015 года по февраль 2017 года – начался в США на телеканале Showtime в середине июня. Затем возможность посмотреть фильм получили и российские зрители: в эфире Первого канала под названием "Путин" он выходил с 19 по 22 июня.

Согласно опубликованным данным 63% респондентов слышали о данном фильме. Говоря о том, смотрели ли россияне полностью или частично данный фильм, почти треть опрошенных ответили положительно (29%), чуть большее число опрошенных не смотрели – 33%. При этом 21% не смотревших фильм респондентов намерены посмотреть фильм в будущем.

Среди так или иначе смотревших фильм россиян 23% опрошенных ответили, что им понравились задаваемые президенту вопросы, причем, по мнению смотревших, Путин отвечал на эти вопросы убедительно (26%) и искренне (24%).

Больше всего смотревшим фильм Стоуна о российском президенте запомнились, в частности, рассказ Путина о семье и своей жизни, стиль общения президента РФ, обсуждение отношений между Россией и США, высказывания о внешней политике РФ, обсуждение темы Крыма, а также Кремль и кабинет президента.

Опрос "ФОМнибус" проходил 24–25 июня в 104 населенных пунктах страны среди 1500 респондентов.