МВД поддержало лишение террористов и экстремистов российского гражданства

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Проект концепции миграционной политики предусматривает лишение российского гражданства за террористические и экстремистские преступления.

Среди основных направлений миграционной политики — совершенствование законодательства для возможности отклонить заявления о приеме в российское гражданство и о восстановлении в гражданство для лиц, которые ранее как иностранные граждане или лица без гражданства были выданы в иностранное государство для уголовного преследования или исполнения приговора.

"А также в части отмены решения о приобретении гражданства РФ за совершение преступлений террористического и (или) экстремистского характера", — говорится в документе, разработанном МВД и размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Пакет законопроектов, позволяющий отменять решения о приобретении российского гражданства лицами, которые получили его по подложным документам либо с целью совершения преступления экстремистского или террористического характера, был внесен на рассмотрение Госдумы в апреле и принят в первом чтении 19 мая.