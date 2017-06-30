МВД поддержало лишение террористов и экстремистов российского гражданства

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Проект концепции миграционной политики предусматривает лишение российского гражданства за террористические и экстремистские преступления.
"А также в части отмены решения о приобретении гражданства РФ за совершение преступлений террористического и (или) экстремистского характера", — говорится в документе, разработанном МВД и размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Пакет законопроектов, позволяющий отменять решения о приобретении российского гражданства лицами, которые получили его по подложным документам либо с целью совершения преступления экстремистского или террористического характера, был внесен на рассмотрение Госдумы в апреле и принят в первом чтении 19 мая.