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Общество

Июбрь и фебрюнь: россияне шутят над аномально холодным летом в России

12:1930.06.2017
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкМашина во время снегопада в Москве. Архивное фотоМашина во время снегопада в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Аномально холодное лето по всей России от Москвы до Мурманска спровоцировало бурю остроумия в социальных сетях и в оффлайне: кто-то прогнозирует наступление Санкт-Петербурга по всей России, кто-то предлагает ввести в календарь фебрюнь — то тут, то там мелькают слова "лыжи" и "пуховик".

Дождь в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Синоптики просят москвичей не ждать летнего тепла в ближайшие дни
Нынешний июнь стал самым холодным в Москве с 2003 года, когда температура падала до —4 градусов.

До недавнего времени в России была одна примета – летом в общественном транспорте народ строго делился на тех, кому душно, и тех, кому дует. Перебранки, лениво переходящие в рукопашную, происходили с началом лета и в офисах, где конфликтовали сторонники и противники кондиционеров. Все изменилось в 2017 году.

Если во французском Нанте водители трамваев облачаются из-за жары в юбки (шорты им почему-то запрещены), а в Португалии и США из-за жары гибнут люди, то в России впору вытаскивать из шкафов пуховики или даже менять летнюю резину на автомобилях обратно на зимнюю — для тех, кто все-таки успел "переобуться".

Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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После того как 15 июня стал самым холодным днем в Москве за последние 138 лет, а в 20-х числах июня в Мурманске и в Татарстане выпал снег, стало понятно, что с погодой в России происходит что-то неладное.

Люди стали делиться в социальных сетях и на площадках видеохостингов предположениями о причинах происходящего. Глядя на кадры занесенных снегом автотрасс в Верхнеуслонском районе Татарстана, некоторые стали поговаривать о применении американцами климатического оружия.

Тем неосторожным людям, кто еще раз пожалуется на жару или заведет речь о глобальном потеплении, агрессивные обитатели социальных сетей обещали надавать по шее. Лыжами.

Игорь Мохов, директор Института физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН
© Большая Наука
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"Я все понимаю, продали за границу нефть, лес, газ, но лето как они умудрились продать?" — писали другие.

Кто-то предлагал ввести в обращение новые месяцы – фебрюнь и июбрь.

Кто-то предполагал, что лето не наступает из вредности, чтобы все не худели к нему.

Шутники указывали на то, что погодный центр в России носит название "Фобос" (по-гречески "страх"), по имени одного из спутников Марса. "Хорошо, что Деймосом ("ужас") свой центр не назвали!" — говорили они.

Находчивые московские бизнесмены не терялись, завлекая посетителей в кафе надписями: "Наше пиво такое же холодное, как сегодняшний июнь".

Антенны радара EISCAT
CC BY-SA 3.0 / I, Togr / EISCAT Svalbard Radar
"То в жар, то в холод": контроль и управление климатом сегодня

Если верить фотографиям, на некоторых общественных пляжах к табличкам "Купаться запрещено" добавилась надпись – "Потому что холодно".

Особо отчаявшиеся высказывали версию, что лето — как урожай кедровых орехов — будет случаться раз в четыре года.

Паникеров успокаивали, прогнозируя, что на всей территории России ожидается Санкт-Петербург.

И лишь редкие оптимисты говорили, что лето отличное, и жаловались только, что загар не ложится через куртку.

Уровни опасности погоды
© РИА Новости, Инфографика
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Уровни опасности погоды
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Общество
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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arxmag
Это что, выпуск биржи мемов?
12:57
30.06.2017
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Lisa-Anyta
Приезжайте к нам в Сибирь. Тут под сорок уже месяц стоит.
12:53
30.06.2017
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Михаил Глушко
Давайте не будем, а? Москва, и даже московская область - это не Россия!
Посмотрите на Дальний Восток и Сибирь. У нас аномально жарко.
12:42
30.06.2017
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Алексей Соловьев
Июмбр.
12:30
30.06.2017
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