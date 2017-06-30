Июбрь и фебрюнь: россияне шутят над аномально холодным летом в России

Машина во время снегопада в Москве. Архивное фото

Машина во время снегопада в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Аномально холодное лето по всей России от Москвы до Мурманска спровоцировало бурю остроумия в социальных сетях и в оффлайне: кто-то прогнозирует наступление Санкт-Петербурга по всей России, кто-то предлагает ввести в календарь фебрюнь — то тут, то там мелькают слова "лыжи" и "пуховик".

Нынешний июнь стал самым холодным в Москве с 2003 года, когда температура падала до —4 градусов.

До недавнего времени в России была одна примета – летом в общественном транспорте народ строго делился на тех, кому душно, и тех, кому дует. Перебранки, лениво переходящие в рукопашную, происходили с началом лета и в офисах, где конфликтовали сторонники и противники кондиционеров. Все изменилось в 2017 году.

Если во французском Нанте водители трамваев облачаются из-за жары в юбки (шорты им почему-то запрещены), а в Португалии и США из-за жары гибнут люди, то в России впору вытаскивать из шкафов пуховики или даже менять летнюю резину на автомобилях обратно на зимнюю — для тех, кто все-таки успел "переобуться".

После того как 15 июня стал самым холодным днем в Москве за последние 138 лет, а в 20-х числах июня в Мурманске и в Татарстане выпал снег , стало понятно, что с погодой в России происходит что-то неладное.

Люди стали делиться в социальных сетях и на площадках видеохостингов предположениями о причинах происходящего. Глядя на кадры занесенных снегом автотрасс в Верхнеуслонском районе Татарстана, некоторые стали поговаривать о применении американцами климатического оружия.

Тем неосторожным людям, кто еще раз пожалуется на жару или заведет речь о глобальном потеплении, агрессивные обитатели социальных сетей обещали надавать по шее. Лыжами.

"Я все понимаю, продали за границу нефть, лес, газ, но лето как они умудрились продать?" — писали другие.

Кто-то предлагал ввести в обращение новые месяцы – фебрюнь и июбрь.

Кто-то предполагал, что лето не наступает из вредности, чтобы все не худели к нему.

Шутники указывали на то, что погодный центр в России носит название "Фобос" (по-гречески "страх"), по имени одного из спутников Марса. "Хорошо, что Деймосом ("ужас") свой центр не назвали!" — говорили они.

Находчивые московские бизнесмены не терялись, завлекая посетителей в кафе надписями: "Наше пиво такое же холодное, как сегодняшний июнь".

Если верить фотографиям, на некоторых общественных пляжах к табличкам "Купаться запрещено" добавилась надпись – "Потому что холодно".

Особо отчаявшиеся высказывали версию, что лето — как урожай кедровых орехов — будет случаться раз в четыре года.

Паникеров успокаивали, прогнозируя, что на всей территории России ожидается Санкт-Петербург.

И лишь редкие оптимисты говорили, что лето отличное, и жаловались только, что загар не ложится через куртку.