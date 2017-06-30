Число иностранных студентов в вузах России выросло в 1,5 раза с 2010 года

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Количество иностранных студентов в российских вузах выросло в 1,5 раза с 2010 года благодаря принятым в 2012-2016 годах мерах по повышению доступности российской системы высшего образования для иностранцев, говорится в документе, разработанном МВД и размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

"Принятые в 2012-2016 годах меры, направленные на повышение доступности российской системы высшего образования для иностранных студентов, позволили увеличить количество привлекаемых в образовательные организации иностранных студентов в 1,5 раза", — говорится в тексте.

Согласно документу, на начало 2010-2011 учебного года численность иностранных студентов в российских вузах составляла 153,8 тысячи человек, а на начало 2015-2016 учебного года – 242,4 тысячи человек.