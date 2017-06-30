МВД допустило возможность притока мигрантов с Ближнего Востока в Россию

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Миграционные потоки, направленные с Ближнего Востока в Европу, в перспективе может затронуть и Россию, не исключают в МВД РФ.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

По данным российского ведомства, за последние годы существенно возросла угроза нежелательных внешних миграций. Так, неконтролируемый миграционный поток из стран Ближнего Востока в Европу, возникший в 2014 – 2015 годах, не только провоцирует масштабные негативные социально-экономические последствия в государствах назначения, но также обеспечивает прибытие в страны Западной и Северной Европы участников террористических организаций под видом вынужденных иммигрантов.

"При этом данный миграционный поток в перспективе способен затронуть Российскую Федерацию и близлежащие государства, говорится в документе, разработанном МВД и размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов", — следует из текста документа, разработанного МВД и размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.