В театре Вахтангова рассказали, когда Владимира Этуша выпишут из больницы

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Народного артиста СССР Владимира Этуша выпишут из больницы через несколько дней, сообщил РИА Новости директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.
"Сейчас Владимир Абрамович чувствует себя хорошо. И, как сообщила его жена Елена, через несколько дней его выпишут из больницы", — сказал Крок.
Владимир Этуш, который в мае отметил 95-летний юбилей, дебютировал в кино в 1953 году, сыграв в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Наибольшую известность ему принесли комедийные роли в фильмах Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".