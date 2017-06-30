В театре Вахтангова рассказали, когда Владимира Этуша выпишут из больницы

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Народного артиста СССР Владимира Этуша выпишут из больницы через несколько дней, сообщил РИА Новости директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.

В понедельник Этуш был госпитализирован в НИИ им. Склифосовского. Первоначальный диагноз — перелом позвоночника — не подтвердился, врачи констатировали только сильный ушиб.

"Сейчас Владимир Абрамович чувствует себя хорошо. И, как сообщила его жена Елена, через несколько дней его выпишут из больницы", — сказал Крок.

Владимир Этуш, который в мае отметил 95-летний юбилей, дебютировал в кино в 1953 году, сыграв в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Наибольшую известность ему принесли комедийные роли в фильмах Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".