"Всегда хотелось попасть в тюрьму". Истории людей, сменивших профессию

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Лариса Жукова. Пока в России ужесточают профессиональные стандарты, есть люди, которые выбирают другой путь реализации, – не связанный с работой по специальности. Свои истории РИА Новости рассказали дизайнер, тюремный психолог, астролог и профессиональный игрок в покер.
"Некоторые преступники вежливее, чем профессора"
Виктория, 27 лет
Образование: политолог
Кем работает: психолог в Бутырском следственном изоляторе
После получения диплома я работала тренером в фитнес-клубе и параллельно училась на гештальт-терапевта. В процессе учебы начала консультировать друзей и знакомых. Получив сертификат, долго не могла устроиться официально – практически везде нужны были клинические психологи. Друзья в шутку предложили пойти в тюрьму. Мы посмеялись. А потом я подумала, что мне ведь всегда хотелось попасть туда на экскурсию: чем-то тянуло, закрытое, потаенное.
Когда переступила порог "Бутырки", испугалась – кругом решетки, толстые стены, мрачная атмосфера. Поначалу было очень страшно – я не красилась, надевала на работу мамины старые кофты, старалась не привлекать внимания.
Но коллеги попались отличные, меня встретили тепло. Особенность работы – ко всему относиться с юмором, ведь в тюрьме и так все плохо, а если еще и психологи будут грустить, то будет совсем не комильфо. В шутку между собой называем заключенных "гавриками", иногда "красавчиками".
Арестанты – вовсе не страшные маньяки и извращенцы, которые могут убить при любой возможности. К нам вообще редко попадают проходящие под следствием по статье 105 УК РФ ("Убийство"). В основном, это мошенники, грабители и наркоманы. Некоторые, кстати, даже вежливее, чем профессора МГУ. Часто бывают и знаменитости, например, чемпион мира по смешанным единоборствам Александр Емельяненко. Был и художник-акционист Петр Павленский – убеждал меня, что все люди на планете находятся в тюрьме. Каждый день прибывает около десяти человек.
Всего в СИЗО трое психологов, мы работаем посменно. У нас много рутинной работы, постоянные проверки правозащитников, ФСИН, главка. Но психолог в тюрьме очень важен: это первый человек, которому можно выговориться.
Обычно рассказывают свои любовные истории, делятся планами на жизнь после выхода из тюрьмы. Многие жалеют о том, что сделали.
Когда я с ними беседую, вижу, что после консультаций им легче, читаю в глазах искреннее "спасибо", понимаю, что работаю не зря.
"Хотелось уйти от бюрократии"
Регина, 28 лет
Образование: географ
Кем работает: дизайнер интерфейсов
Мне кажется, дети не совсем представляют, кем хотят быть, и все решают родители либо стечение обстоятельств. Я росла в маленьком городе в Якутии, и всегда мечтала путешествовать, но таких возможностей не было, поэтому я увлеклась географией, заняла второе место на Всероссийской школьной олимпиаде и поступила на географический факультет МГУ. Там я училась на кафедре зарубежных стран: на летней практике мы проехали всю Скандинавию на автобусе.
Окончив вуз, я поступила на международную программу Erasmus Mundus по урбанистике – устойчивому развитию территорий. Училась в Падуе, Лёвене, Париже. Исследовала, как снизить уровень напряженности в кварталах, где живут мигранты.
Это схоже с работой в ООН, Европейской комиссии, ЮНЕСКО. Проблема только в одном: там больше говорят, чем делают, все процессы сильно бюрократизированы.
Вернувшись в Москву, я работала по специальности: решала, как избавить город от пробок. Но начала понимать, что это не то, чем я хочу заниматься всю жизнь.
Анализируя поведение конкретного пользователя, понимая его психологию и создавая красивую "картинку", можно сразу увидеть результат и действительно что-то исправить. Это не абстрактные задачи "Как уменьшить количество пробок в Москве". Мне кажется, нормально выбирать профессию по другой специальности: только после двадцати лет формируется более четкое представление о себе и своих возможностях. Главное – вовремя задуматься о том, что нравится.
"Доказать невозможно, но это работает"
Екатерина, 30 лет
Образование: генетик
Кем работает: астролог
Я всегда очень любила животных – дома у нас были собаки, змеи, кошки, рыбки, попугаи. В детстве большим потрясением стал фильм "Парк Юркского периода". Я загорелась мечтой воссоздать таких крупных животных, динозавров. Так заинтересовалась генетикой и прочитала все книги по биологии и медицине, которые были дома. Этому способствовало и то, что я росла в научной среде: мой папа окончил физмат и проводил различные эксперименты с Надеждой Петровной Бехтеревой в Институте мозга человека РАН.
Я легко поступила на кафедру генетики биологического факультета. Мне нравилось работать с "человеческим материалом" в лаборатории: я была связана с лечебными отделами, опрашивала больных. Мы изучали влияние радиационного облучения, различные методы диагностики рака, более современные, чем биопсия. Пытались понять, как снизить вред от сильного облучения, как корректировать иммунологическую толерантность организма к собственным тканям.
Генетика – это наука будущего, бесконечные возможности усовершенствования растительного, животного мира, человека. Но в какой-то момент я поняла, что не могу выжить на свою зарплату: денег хватало только на то, чтобы оплатить квартиру и транспорт.
Поэтому я устроилась таможенным брокером по сопровождению грузов. Я была на грани отчаяния, потому что не видела смысла в новой работе, но вернуться к прежней не могла по финансовым причинам. Друзья пытались помочь мне выбраться из депрессии, и однажды подруга предложила мне пойти к гадалке. Как человек с научным мышлением, я была настроена скептически.
Но девушка меня удивила. Она не смотрела в магический шар, не говорила, что я буду великой или умру через три дня, – просто рассказала все, как действительно все обстоит. Я увидела, что она смотрит на странную карту по моим данным рождения: там были непонятные планеты и знаки. Ее слова о моем внутреннем мире, моем здоровье, отношениях, профессии были такими точными, что я решила разобраться, как это все устроено. Так я пришла в школу астрологии.
Анализируя карты знакомых, я начала консультировать. Меня до сих пор удивляет, как какие-то символы могут столько всего рассказать, но отзывы знакомых и клиентов, и мой личный опыт убеждают меня не бросать свою работу. Да, астрологию очень сложно доказать с научной точки зрения, потому что, в отличие от генетики, она не материальна. Но это совершенно иной взгляд на мир, который дополнил мое научное мышление, и от него я уже не смогу отказаться.
"Это не легкие деньги, а тяжелый труд"
Вячеслав, 29 лет
Образование: менеджер по туризму
Кем работает: профессиональный игрок в покер
В конце школы я не знал, на кого пойти учиться. Родители посоветовали выбрать менеджмент по туризму. В конце третьего курса, я вдруг осознал, что не собираюсь работать по специальности. На четвертом курсе я забрал документы. Но продолжал общаться с университетскими друзьями: у нас была традиция играть в покер. Даже во время лекций мы осторожно разыгрывали комбинации, а по воскресеньям ездили на турниры в казино.
Меня увлекала атмосфера веселья, и, как тогда казалось, "легкие" деньги. Самая первая победа у меня случилась в 2009 году в казино "Корона": я выиграл тогда тридцать тысяч рублей, не внеся ни копейки. Скоро все казино в России закрыли и перенесли в игорные зоны, и я думал, что закончу с покером. Но друзья пригласили меня в закрытые заведения, где играют в тайне.
Первые полгода я играл только "в плюс". Перечитал всю профессиональную литературу по покеру – серьезно подходил к делу. Но потом началась полоса невезения: кажется, что играешь свою лучшую игру, не совершаешь ошибок, но следует проигрыш. Тогда я разочаровался в покере и даже пытался устроиться на обычную работу, но все равно возвращаюсь. В месяц я зарабатываю до полумиллиона рублей.
Самый популярный стереотип – "в покере все зависит от удачи". Это не так: игра довольно стрессовая, порой длится часами, поэтому учит дисциплине, выдержке и умению контролировать свои эмоции. Сейчас я лучше это осознаю и уже не скажу, что эти деньги "легкие".
Это тяжелый труд, постоянная психологическая битва с оппонентами и самим собой. Но окружающие часто негативно относятся к моей деятельности. Я перестал отвечать на вопрос, где я работаю, потому что для большинства покер – это игровая зависимость. Но мне нравится дух соперничества и возможность заработать неплохие деньги, используя свой ум.
Осенью я открою онлайн-школу покера, чтобы передать накопленный опыт другим и стать вдохновляющим примером для начинающих покеристов. В планах – посетить Мировую серию покера в Лас-Вегасе. Я думаю, что специальность имеет смысл тогда, когда человек четко понимает свою цель, а профессия находит отклик в душе.