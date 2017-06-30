"Всегда хотелось попасть в тюрьму". Истории людей, сменивших профессию

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Лариса Жукова. Пока в России ужесточают профессиональные стандарты, есть люди, которые выбирают другой путь реализации, – не связанный с работой по специальности. Свои истории РИА Новости рассказали дизайнер, тюремный психолог, астролог и профессиональный игрок в покер.

"Некоторые преступники вежливее, чем профессора"

Виктория, 27 лет



Образование: политолог



Кем работает: психолог в Бутырском следственном изоляторе

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В 16 лет я стала мастером по художественной гимнастике и собиралась продолжить занятия спортом, отучившись на тренера. Но, в итоге, по совету матери поступила на политологический факультет. Нам рассказывали про власть, правительство, Госдуму, и те, кто там проходил практику, чаще отзывались негативно об этих местах работы, поэтому мне хотелось поскорее окончить вуз. Только на пятом курсе, когда нам начали преподавать психологию личности, я, наконец, заинтересовалась учебой. И выбрала новое направлениекурсы по гештальт-психологии.

После получения диплома я работала тренером в фитнес-клубе и параллельно училась на гештальт-терапевта. В процессе учебы начала консультировать друзей и знакомых. Получив сертификат, долго не могла устроиться официально – практически везде нужны были клинические психологи. Друзья в шутку предложили пойти в тюрьму. Мы посмеялись. А потом я подумала, что мне ведь всегда хотелось попасть туда на экскурсию: чем-то тянуло, закрытое, потаенное.

Когда переступила порог "Бутырки", испугалась – кругом решетки, толстые стены, мрачная атмосфера. Поначалу было очень страшно – я не красилась, надевала на работу мамины старые кофты, старалась не привлекать внимания.

Но коллеги попались отличные, меня встретили тепло. Особенность работы – ко всему относиться с юмором, ведь в тюрьме и так все плохо, а если еще и психологи будут грустить, то будет совсем не комильфо. В шутку между собой называем заключенных "гавриками", иногда "красавчиками".

Арестанты – вовсе не страшные маньяки и извращенцы, которые могут убить при любой возможности. К нам вообще редко попадают проходящие под следствием по статье 105 УК РФ ("Убийство"). В основном, это мошенники, грабители и наркоманы. Некоторые, кстати, даже вежливее, чем профессора МГУ. Часто бывают и знаменитости, например, чемпион мира по смешанным единоборствам Александр Емельяненко. Был и художник-акционист Петр Павленский – убеждал меня, что все люди на планете находятся в тюрьме. Каждый день прибывает около десяти человек.

Всего в СИЗО трое психологов, мы работаем посменно. У нас много рутинной работы, постоянные проверки правозащитников, ФСИН, главка. Но психолог в тюрьме очень важен: это первый человек, которому можно выговориться.

Обычно рассказывают свои любовные истории, делятся планами на жизнь после выхода из тюрьмы. Многие жалеют о том, что сделали.

Когда я с ними беседую, вижу, что после консультаций им легче, читаю в глазах искреннее "спасибо", понимаю, что работаю не зря.

"Хотелось уйти от бюрократии"

Регина, 28 лет



Образование: географ



Кем работает: дизайнер интерфейсов

Мне кажется, дети не совсем представляют, кем хотят быть, и все решают родители либо стечение обстоятельств. Я росла в маленьком городе в Якутии, и всегда мечтала путешествовать, но таких возможностей не было, поэтому я увлеклась географией, заняла второе место на Всероссийской школьной олимпиаде и поступила на географический факультет МГУ. Там я училась на кафедре зарубежных стран: на летней практике мы проехали всю Скандинавию на автобусе.

Окончив вуз, я поступила на международную программу Erasmus Mundus по урбанистике – устойчивому развитию территорий. Училась в Падуе, Лёвене, Париже. Исследовала, как снизить уровень напряженности в кварталах, где живут мигранты.

Это схоже с работой в ООН, Европейской комиссии, ЮНЕСКО. Проблема только в одном: там больше говорят, чем делают, все процессы сильно бюрократизированы.

Вернувшись в Москву, я работала по специальности: решала, как избавить город от пробок. Но начала понимать, что это не то, чем я хочу заниматься всю жизнь.

Однажды я пришла на конференцию специалистов по компьютерным технологиям, где рассказывали про дизайн интерфейсов. Хотя мне всегда нравилось визуальное оформление проектов, я почему-то никогда не думала о творческой профессии. Но тут же пошла на два курса: дизайна интерфейсов и графического дизайна. Это было настолько увлекательным, что вскоре я получила предложение о работе в крупном агентстве от одного из преподавателей.

Анализируя поведение конкретного пользователя, понимая его психологию и создавая красивую "картинку", можно сразу увидеть результат и действительно что-то исправить. Это не абстрактные задачи "Как уменьшить количество пробок в Москве". Мне кажется, нормально выбирать профессию по другой специальности: только после двадцати лет формируется более четкое представление о себе и своих возможностях. Главное – вовремя задуматься о том, что нравится.

"Доказать невозможно, но это работает"

Екатерина, 30 лет



Образование: генетик



Кем работает: астролог

Я всегда очень любила животных – дома у нас были собаки, змеи, кошки, рыбки, попугаи. В детстве большим потрясением стал фильм "Парк Юркского периода". Я загорелась мечтой воссоздать таких крупных животных, динозавров. Так заинтересовалась генетикой и прочитала все книги по биологии и медицине, которые были дома. Этому способствовало и то, что я росла в научной среде: мой папа окончил физмат и проводил различные эксперименты с Надеждой Петровной Бехтеревой в Институте мозга человека РАН.

Я легко поступила на кафедру генетики биологического факультета. Мне нравилось работать с "человеческим материалом" в лаборатории: я была связана с лечебными отделами, опрашивала больных. Мы изучали влияние радиационного облучения, различные методы диагностики рака, более современные, чем биопсия. Пытались понять, как снизить вред от сильного облучения, как корректировать иммунологическую толерантность организма к собственным тканям.

Генетика – это наука будущего, бесконечные возможности усовершенствования растительного, животного мира, человека. Но в какой-то момент я поняла, что не могу выжить на свою зарплату: денег хватало только на то, чтобы оплатить квартиру и транспорт.

Поэтому я устроилась таможенным брокером по сопровождению грузов. Я была на грани отчаяния, потому что не видела смысла в новой работе, но вернуться к прежней не могла по финансовым причинам. Друзья пытались помочь мне выбраться из депрессии, и однажды подруга предложила мне пойти к гадалке. Как человек с научным мышлением, я была настроена скептически.

Но девушка меня удивила. Она не смотрела в магический шар, не говорила, что я буду великой или умру через три дня, – просто рассказала все, как действительно все обстоит. Я увидела, что она смотрит на странную карту по моим данным рождения: там были непонятные планеты и знаки. Ее слова о моем внутреннем мире, моем здоровье, отношениях, профессии были такими точными, что я решила разобраться, как это все устроено. Так я пришла в школу астрологии.

Анализируя карты знакомых, я начала консультировать. Меня до сих пор удивляет, как какие-то символы могут столько всего рассказать, но отзывы знакомых и клиентов, и мой личный опыт убеждают меня не бросать свою работу. Да, астрологию очень сложно доказать с научной точки зрения, потому что, в отличие от генетики, она не материальна. Но это совершенно иной взгляд на мир, который дополнил мое научное мышление, и от него я уже не смогу отказаться.

"Это не легкие деньги, а тяжелый труд"

Вячеслав, 29 лет



Образование: менеджер по туризму



Кем работает: профессиональный игрок в покер

В конце школы я не знал, на кого пойти учиться. Родители посоветовали выбрать менеджмент по туризму. В конце третьего курса, я вдруг осознал, что не собираюсь работать по специальности. На четвертом курсе я забрал документы. Но продолжал общаться с университетскими друзьями: у нас была традиция играть в покер. Даже во время лекций мы осторожно разыгрывали комбинации, а по воскресеньям ездили на турниры в казино.

Меня увлекала атмосфера веселья, и, как тогда казалось, "легкие" деньги. Самая первая победа у меня случилась в 2009 году в казино "Корона": я выиграл тогда тридцать тысяч рублей, не внеся ни копейки. Скоро все казино в России закрыли и перенесли в игорные зоны, и я думал, что закончу с покером. Но друзья пригласили меня в закрытые заведения, где играют в тайне.

Первые полгода я играл только "в плюс". Перечитал всю профессиональную литературу по покеру – серьезно подходил к делу. Но потом началась полоса невезения: кажется, что играешь свою лучшую игру, не совершаешь ошибок, но следует проигрыш. Тогда я разочаровался в покере и даже пытался устроиться на обычную работу, но все равно возвращаюсь. В месяц я зарабатываю до полумиллиона рублей.

Самый популярный стереотип – "в покере все зависит от удачи". Это не так: игра довольно стрессовая, порой длится часами, поэтому учит дисциплине, выдержке и умению контролировать свои эмоции. Сейчас я лучше это осознаю и уже не скажу, что эти деньги "легкие".

Это тяжелый труд, постоянная психологическая битва с оппонентами и самим собой. Но окружающие часто негативно относятся к моей деятельности. Я перестал отвечать на вопрос, где я работаю, потому что для большинства покер – это игровая зависимость. Но мне нравится дух соперничества и возможность заработать неплохие деньги, используя свой ум.

Осенью я открою онлайн-школу покера, чтобы передать накопленный опыт другим и стать вдохновляющим примером для начинающих покеристов. В планах – посетить Мировую серию покера в Лас-Вегасе. Я думаю, что специальность имеет смысл тогда, когда человек четко понимает свою цель, а профессия находит отклик в душе.