В Петербурге скончался начальник одного из оперативных подразделений ГУМВД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Начальник одного из оперативных подразделений ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Сергей Фролов скончался на 50-м году жизни, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

"На пятидесятом году жизни скоропостижно скончался после продолжительной болезни начальник одного из оперативных подразделений ГУМВД полковник полиции Сергей Фролов", — сказал собеседник агентства.

По данным СМИ, Фролов возглавлял бюро специальных технических мероприятий главка, которое работает со средствами связи подозреваемых.