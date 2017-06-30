Последний день июня в Москве может стать самым теплым днем лета

Москвичи в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Архивное фото

Москвичи в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Архивное фото

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Последний июньский день может оказаться самым теплым летним днем в столичном регионе, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

Как отметили в погодном центре, несмотря на сильный дождь и порывистый ветер, которые ожидаются в столице во второй половине дня, воздух прогреется до плюс 25… плюс 27 градусов.

"Мы ожидаем, что 30 июня будет самым теплым днем этого лета", — сказал специалист центра.

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