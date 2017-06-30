Мэр Магадана прокомментировал ситуацию с семьей истощенного мальчика

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и мальчик из Магадана, который, предположительно, был доведен до истощения приемными родителями

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и мальчик из Магадана, который, предположительно, был доведен до истощения приемными родителями

МАГАДАН, 30 июн — РИА Новости, Людмила Щербакова. Приемные родители 11-летнего мальчика из Магадана, доведенного до истощения, с ответственностью относились к воспитанию ребенка и вели себя с ним грамотно, считает мэр столицы Колымы Юрий Гришан.

По предварительным данным, ребенок проживал в приемной семье с 2008 года. Приемная мать обращалась с ним плохо, практически не кормила и давала лекарства, от которых ребенку становилось только хуже. В результате 11-летний мальчик был госпитализирован в Москве с весом 11 килограммов. Отмечается, что органы опеки и попечительства ненадлежащим образом осуществляли свои обязанности, не контролировали условия проживания ребенка в приемной семье. Сейчас над ребенком временно установлена опека сразу двумя опекунами: бывшей жительницей Магадана, сейчас живущей в Москве, Надеждой Папп и москвичкой Светланой Сулеймановой, заявившей, что готова взять на воспитание мальчика.

"Приемные родители выполняли свои обязанности ответственно перед мальчиком. Мать доказала всем, что воспитанием, содержанием, обучением, лечением и диетой ребенка она занималась правильно. Взрослые очень неаккуратно вмешались в семейную и личную жизнь приемных родителей. Разрушить семью, тем более приемную, очень легко, а вот восстановить… надеемся на справедливый исход этой ситуации", — приводит сайт мэрии Магадана слова Гришана.

Губернатор Магаданской области направил письмо в министерство здравоохранения России с просьбой провести расширенный консилиум о правильности диагноза и лечения ребенка. "Сейчас временно установлена опека над ребенком нашей землячкой Надеждой Папп, и вторым опекуном по настоянию Москвы назначена временно Светлана Сулейманова. Хотя у нас есть сомнения по комфорту пребывания ребенка в этой семье – жилищные условия, где проживает много приемных детей, не соответствуют московской норме — десять квадратных метров на человека", — заявил Юрий Гришан.