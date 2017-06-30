Входы на 12 станциях московского метро оснастят навесами от осадков

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Арочные навесы из металла и поликарбоната установят до конца года над лестничными сходами 12 станций Московского метрополитена, что поможет защитить пассажиров подземки от осадков, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Первые навесы планируется установить уже в июле на "Сходненской", "Южной" и "Октябрьском Поле". На девяти других станциях — "Коломенской", "Сухаревской", "Бибирево", "Улице Академика Янгеля", "Войковской", "Бабушкинской", "Проспекте Вернадского", "Дмитровской" и "Отрадное" — арочные конструкции появятся до конца года", — говорится в сообщении.

Как рассказали порталу в пресс-службе Московского метрополитена, на лестничных сходах станций закончат и другие ремонтные работы: на ступенях поменяют покрытие, несущие стены выровняют и облицуют плиткой.

Кроме того, внешняя поверхность всех облицовочных материалов получит антивандальную защиту. Так, на стены, стальные двери и стекла невозможно будет наклеить стикеры или оставить на них надписи. Они будут легко стираться, не оставляя следов, благодаря специальному раствору, нанесенному на поверхность.

По данным портала, также на станциях, где отсутствуют жидкостные системы обогрева лестничных сходов, под навесами установят инфракрасные обогреватели.