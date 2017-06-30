В Подмосковье до конца года закроют еще два мусорных полигона

МОСКВА, 29 июн — РИА Недвижимость. Ещё два мусорных полигона планируется закрыть в Подмосковье до конца года, сообщил в четверг в прямом эфире телеканала "Подмосковье 360" губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, из 39 мусорных полигонов, существовавших в Подмосковье в 2013-м году, к настоящему моменту закрыты 22. Также будут закрыты ещё ряд полигонов, сказал он. В частности, до 1 сентября планируется закрыть полигон "Кулаковский" в Чеховском районе, а до 1 октября — "Царево" в Пушкинском районе.

"Эту большую программу по рекультивации полигонов мы ведем и будем делать ее аккуратно. Со старыми свалками пора заканчивать", — добавил Воробьев.

Власти Подмосковья во исполнение поручения президента России Владимира Путина приняли решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона "Кучино" в Балашихе.

В ходе прямой линии 15 июня к президенту обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с этим мусорным полигоном. Свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Путин 22 июня потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Было решено закрыть полигон 23 июня.