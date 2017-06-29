В Минприроды рассказали о финансировании проекта по оздоровлению Волги

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Финансирование представленного в правительство приоритетного проекта "Оздоровление Волги" составит более 260 миллиардов рублей на 2017-2025 годы, в том числе почти 120 миллиардов из федерального бюджета, заявил РИА Новости директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов и гидрометеорологии Минприроды России Дмитрий Кириллов.

"Бюджет приоритетного проекта составляет 262 миллиарда рублей, в том числе средства федерального бюджета в размере 119,5 миллиарда рублей, средства региональных бюджетов – 44,5 миллиарда рублей, внебюджетные источники – 98 миллиардов рублей", – сказал Кириллов.

По его словам, в результате реализации проекта планируется улучшить качество жизни 60 миллионов граждан России, добиться сокращения отведения загрязненных сточных вод в девять раз, ликвидировать наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда.

"Также рассчитываем обеспечить сохранение биоразнообразия Волги, улучшение условий воспроизводства водных биологических ресурсов, а также сохранить уникальную систему Волго-Ахтубинской поймы в низовьях Волги. Этому региону уделяется особое внимание с 2012 года в рамках федеральной целевой программы "Вода России", – добавил Кириллов.