Сергей Иванов принял участие в семинаре авиапоиска "Небо Родины"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Семинар-практикум Поискового движения России "Небо Родины" состоялся на месте крушения самолета времен Великой отечественной войны в Рязанской области при участии специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

Поисковая операция открылась в Захаровском районе. Специалисты из 15 регионов России расследовали обстоятельства крушения самолёта-бомбардировщика ДБ-3а и гибели экипажа лейтенанта Александра Колодкина 17 октября 1941 года, в том числе провели поиск номерных деталей.

"По номеру двигателя всегда устанавливается экипаж. Сколько случаев я знаю — сбоев не было, если есть номер двигателя", — прокомментировал Сергей Иванов.

Также в рамках мероприятия состоялась торжественная церемония передачи фрагментов дальнего бомбардировщика, найденного ранее активистами проекта "Небо Родины" в Смоленской области, в Дягилевский музей дальней авиации.

В годы Великой Отечественной войны в Рязанской области базировались дальнебомбардировочные полки, история которых не до конца раскрыта. "По архивным данным известно, что на территории области было не менее 30 авиационных катастроф, места падения многих самолетов до сих пор не найдены, а летчики до сих пор числятся пропавшими без вести" — сообщила ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева.

Поисковики готовы продолжить работы по розыску мест крушения самолетов на территории региона, а власти, в свою очередь, пообещали оказать им поддержку в этом вопросе.

"Последние десять лет я стараюсь помогать поисковикам всем, чем могу. К сожалению не поднятых бойцов времен Великой Отечественной войны еще очень много, и я благодарен поисковикам. Вместо того, чтобы проводить свой отпуск на пляже или на курорте, они продолжают эту нужную благородную работу", — завершил встречу Сергей Иванов.