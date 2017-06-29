Застройщика площадки у Тихой бухты обязали вернуть ей первозданный вид

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн — РИА Новости (Крым). Власти Феодосии не только отменили декларацию о начале строительства у границ ландшафтно-рекреационного парка "Тихая бухта" в поселке Коктебель, но и потребовали от застройщика восстановить рельеф на участке, где оно было начато. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил глава администрации Феодосии Станислав Крысин. По его словам, руководитель фирмы-застройщика ООО "Коктебельская сечь" собирается подавать в суд.

"Декларация о строительстве ликвидирована, и мы в любом случае обяжем вернуть все в первозданный вид. Я лично разговаривал с руководителем ООО "Коктебельская сечь", запретил ему строить, порекомендовал ему засыпать это все, вернуть в первозданное состояние, на что руководитель сказал, что будет подавать в суд и отстаивать свои права. Сейчас вопрос в суде", — отметил Крысин.

При этом он отметил, что если суд примет решение в пользу застройщика, то администрация восстановит участок своими силами. Потраченные на работы деньги, по словам Крысина, впоследствии планируют взыскать с собственника.

Глава администрации Феодосии напомнил, что в 2007 году ООО "Коктебельская сечь" получило договор аренды земельного участка на 10 лет, осенью 2014 года данное предприятие получило декларацию на строительство спортивно-оздоровительного комплекса. Она давала право на строительство 10-этажного объекта. В мае этого года у границ ландшафтно-рекреационного парка "Тихая бухта" началась стройка, однако собственник, вопреки законодательству, не провел геологические, геодезические работы. В результате власти Феодосии отказались продлевать аренду земельного участка, срок которой истекал в августе 2017 года.

"В декларации написано: до 10 этажей плюс один. Декларация дает право на этажность, но есть еще общие нормативные документы по строительству. Геологические, геодезические работы не были проведены, а договор заканчивался в августе 2017 года. Мы бы аренду этого земельного участка не продлили", — пояснил Крысин.

Он отметил, что земельный участок площадью 2,7 га находится в границах населенного пункта Коктебель, возле границ Тихой бухты.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в мае этого года у границ ландшафтно-рекреационного парка "Тихая бухта" началось возведение трансформаторной подстанции для обслуживания спортивно-оздоровительного комплекса, который планировалось построить на данном земельном участке. Заказчиком строительства является ООО "Коктебельская сечь". В августе 2007 года Коктебельский поселковый совет утвердил проект землеустройства по передаче в аренду данной фирме земельного участка площадью 2,7 га. Согласно проекту, на этом участке планировалось возвести здание спортивно-оздоровительного комплекса и три девятиэтажных гостиничных комплекса с сопутствующей инфраструктурой.

В мае все работы на объекте были приостановлены на время проверки предоставленных застройщиком документов на предмет законности их получения. Руководитель Госстройнадзора РК Нариман Исаев сообщил, что декларация о начале строительства данного объекта была отменена ведомством в 2014 году, поскольку внесенные в нее данные не соответствуют действительности. Таким образом, проводившиеся там работы по строительству трансформаторной подстанции велись незаконно.

Комментируя данную ситуацию, глава Республики Крым Сергей Аксенов заверил, что власти РК не допустят незаконной застройки Тихой бухты в Коктебеле и поблагодарил генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева за привлечение внимания к указанной проблеме в СМИ.

Главный архитектор Республики Крым Анна Царева заявила, что данный проект не был согласован ни с главным архитектором РК, ни с архитектором Феодосии. Она заверила, что проект не будет реализован, все имеющиеся постройки снесут, а холм восстановят. НеТихая бухта.

Как сообщил РИА Новости (Крым) руководитель Службы государственного надзора Республики Крым Нариман Исаев, Служба госнадзора оштрафовала ООО "Коктебельская сечь" на один миллион рублей, а руководитель фирмы-застройщика привлечен к административной ответственности — ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.