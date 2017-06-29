Застройщика площадки у Тихой бухты обязали вернуть ей первозданный вид

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн — РИА Новости (Крым). Власти Феодосии не только отменили декларацию о начале строительства у границ ландшафтно-рекреационного парка "Тихая бухта" в поселке Коктебель, но и потребовали от застройщика восстановить рельеф на участке, где оно было начато. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил глава администрации Феодосии Станислав Крысин. По его словам, руководитель фирмы-застройщика ООО "Коктебельская сечь" собирается подавать в суд.
"Декларация о строительстве ликвидирована, и мы в любом случае обяжем вернуть все в первозданный вид. Я лично разговаривал с руководителем ООО "Коктебельская сечь", запретил ему строить, порекомендовал ему засыпать это все, вернуть в первозданное состояние, на что руководитель сказал, что будет подавать в суд и отстаивать свои права. Сейчас вопрос в суде", — отметил Крысин.
При этом он отметил, что если суд примет решение в пользу застройщика, то администрация восстановит участок своими силами. Потраченные на работы деньги, по словам Крысина, впоследствии планируют взыскать с собственника.
"В декларации написано: до 10 этажей плюс один. Декларация дает право на этажность, но есть еще общие нормативные документы по строительству. Геологические, геодезические работы не были проведены, а договор заканчивался в августе 2017 года. Мы бы аренду этого земельного участка не продлили", — пояснил Крысин.
Он отметил, что земельный участок площадью 2,7 га находится в границах населенного пункта Коктебель, возле границ Тихой бухты.
В мае все работы на объекте были приостановлены на время проверки предоставленных застройщиком документов на предмет законности их получения. Руководитель Госстройнадзора РК Нариман Исаев сообщил, что декларация о начале строительства данного объекта была отменена ведомством в 2014 году, поскольку внесенные в нее данные не соответствуют действительности. Таким образом, проводившиеся там работы по строительству трансформаторной подстанции велись незаконно.
Комментируя данную ситуацию, глава Республики Крым Сергей Аксенов заверил, что власти РК не допустят незаконной застройки Тихой бухты в Коктебеле и поблагодарил генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева за привлечение внимания к указанной проблеме в СМИ.
Как сообщил РИА Новости (Крым) руководитель Службы государственного надзора Республики Крым Нариман Исаев, Служба госнадзора оштрафовала ООО "Коктебельская сечь" на один миллион рублей, а руководитель фирмы-застройщика привлечен к административной ответственности — ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.