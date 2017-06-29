Больная раком девушка из Апатитов прошла в Москве полное обследование

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Обратившаяся в ходе прямой линии к президенту России Владимиру Путину Дарья Старикова, у которой диагностировали рак четвертой стадии, прошла в Москве полное обследование по самой современной методике, сообщил в четверг гендиректор Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена Минздрава России Андрей Каприн.

Дарья Старикова из Апатитов, у которой диагностировали рак четвертой стадии, обратилась к президенту РФ в ходе прямой линии 15 июня. По ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", из-за этого время в лечении было упущено. Сразу после прямой линии Дарья оказалась в реанимации районной больницы, откуда впоследствии она была переведена в областную больницу в Мурманске. Самолетом МЧС девушку доставили на лечение в Москву.

"Было проведено большое обследование по самым современным канонам медицины, онкологии. Мы работаем согласно тем международным протоколам, которые существуют в мире", — сказал Каприн журналистам.

Он отметил, что заболевание пациентки "требует агрессивного подхода", но в то же время "не является фатальным", и в НИИ имени Герцена есть "все силы и возможности" для успешного лечения.

Каприн добавил, что "буквально вчера" он оперировал девушку с аналогичной стадией заболевания.

"Мы к этому идем", — ответил академик на вопрос, будет ли в будущем опухоль Дарьи Стариковой операбельной.