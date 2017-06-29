Вологодчина представила семь проектов на молодежном форуме "Ладога-2017"

ВОЛОГДА, 29 июн — РИА Новости. Вологодская область представила на молодежном форуме "Ладога-2017" семь проектов, посвященных сохранению культурного наследия, патриотическому воспитанию, трудоустройству и ЖКХ региона, сообщил РИА Новости губернатор области Олег Кувшинников.

"В этом году Вологодская область решила продемонстрировать на форуме семь молодежных проектов. Нашу область в этом году представляют 24 юных вологжанина из Вологды, Череповца, Белозерского и Сокольского районов. Ребята принимают участие в работе площадок "Добровольчество" и "Молодежное самоуправление" и могут выиграть денежный грант на воплощение своих идей. Грантовый фонд от Росмолодежи составляет 1,9 миллиона рублей, максимальный размер одного гранта — 300 тысяч", — сказал Кувшинников.

Как сообщает пресс-служба главы региона, для участников форума проводится целый комплекс образовательных мероприятий, мастер-классов, выставок, семинаров. За время работы молодые люди прослушают более 750 часов лекций, которые проведут более 200 приглашенных спикеров, 35 из которых — профессора и доктора наук.

"Все мы, руководители субъектов Северо-Западного федерального округа, понимаем, что сегодня ни одно социальное движение не обходится без участия молодежи. Я поддерживаю молодежь, которая стремится изменить жизнь к лучшему. Я за то, чтобы молодые люди активно участвовали в политических процессах не только на территориях своих областей, но и всей страны. Молодежь чувствует ритм жизни и понимает, в чем суть проблем людей, живущих в конкретных муниципальных образованиях", — отметил глава региона.

Молодежный форум "Ладога-2017" проходит в Ленинградской области с 24 июня по 1 июля. Он собирает активную молодежь в возрасте от 18 до 35 лет на территории санатория "Восток-6" на берегу Финского залива. В общей сложности на всех площадках в эти дни находится порядка тысячи человек, включая сотню волонтеров, из 50 регионов России и шести зарубежных стран. Организаторами форума выступают: Федеральное агентство по делам молодежи "Росмолодежь" и администрация Ленинградской области при поддержке полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.