Лечение онкобольной девушки из Апатитов обсудят с зарубежными специалистами

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Курс лечения больной раком девушки из Апатитов будет обсуждаться с международными специалистами, сообщил в четверг гендиректор Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена Минздрава России Андрей Каприн.
"Мы открыты для обсуждения с нашими иностранными коллегами, и курс лечения в том числе мы будем обсуждать и с нашими международными коллегами", — сказал Каприн журналистам.
Ранее в Минздраве заявили, что девушку не планируют направлять на лечение за рубеж.