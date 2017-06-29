Лечение онкобольной девушки из Апатитов обсудят с зарубежными специалистами

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Курс лечения больной раком девушки из Апатитов будет обсуждаться с международными специалистами, сообщил в четверг гендиректор Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена Минздрава России Андрей Каприн.

Дарья Старикова из Апатитов, у которой диагностировали рак четвертой стадии, обратилась к президенту РФ в ходе прямой линии 15 июня. По ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", из-за этого время в лечении было упущено. Сразу после "прямой линии" Дарья оказалась в реанимации районной больницы, откуда в пятницу была переведена в областную больницу в Мурманске. Самолетом МЧС девушку доставили на лечение в Москву.

"Мы открыты для обсуждения с нашими иностранными коллегами, и курс лечения в том числе мы будем обсуждать и с нашими международными коллегами", — сказал Каприн журналистам.

Ранее в Минздраве заявили, что девушку не планируют направлять на лечение за рубеж.