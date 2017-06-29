Адыгея планирует к 2019 году обеспечить землей многодетных очередников

МАЙКОП, 29 июн — РИА Новости. Власти Адыгеи разработали план ликвидации очереди на получение многодетными семьями земельных участков под жилищное строительство, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

"С 2011 года в Адыгее заявили свое право на получение земли более 3,8 тысяч семей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, наилучшая ситуация в этом вопросе в Кошехабльском районе — там земельными участками обеспечены 78% заявителей. В Шовгеновском районе к 1 июля этого года планируют полностью обеспечить участками многодетных.

"Однако в Майкопе, где зафиксирована самая многочисленная очередь, и в городе Адыгейске свободной земли, пригодной для индивидуального жилищного строительства, не хватает"- сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что всего необходимо выделить более 2,3 тысячи земельных участков, ориентировочной площадью 355 гектаров.

"Одна из важных задач — улучшение демографической ситуации. Решать ее нужно, в том числе и выполняя мероприятия по предоставлению участков многодетным семьям. Дорожные карты разработаны в каждом муниципалитете. При этом они рассчитаны на перспективу, с учетом появления новых многодетных семей", — цитирует пресс-служба врио главы республики Мурата Кумпилова.

В пресс-службе добавили, что при содействии Кумпилова на федеральном уровне решается вопрос о передаче из федеральной в региональную собственность 75 гектаров земли. Ранее республика уже получала на этии цели 22 гектара федеральной земли, что позволило выделить в Майкопе 175 участков для многодетных семей.

Другие новости региона читайте здесь