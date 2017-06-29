Больная раком девушка из Апатитов хорошо перенесла первый курс химиотерапии

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Больная раком девушка из Апатитов Дарья Старикова, которая обратилась к президенту России Владимиру Путину в ходе "прямой линии", хорошо перенесла первый курс химиотерапии, отправлять ее на лечение заграницу необходимости нет, заявил журналистам в четверг генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский радиологический центр" (НМИРЦ) Минздрава России академик Андрей Каприн.

"Первый курс химиотерапии Даша перенесла хорошо", — сказал Каприн.

Отвечая на вопрос о возможном переводе девушки на лечение заграницу, Каприн заявил, что "пока что нет такой необходимости". "Мы уверены, что мы справимся и победим болезнь здесь на родине", — сказал он. Каприн также опроверг сообщения о якобы планируемом лечении девушки в Германии.

Ранее в Минздраве заявили, что девушку не планируют направлять на лечение за рубеж.

Дарья Старикова из Апатитов, у которой диагностировали рак четвертой стадии, обратилась к президенту РФ в ходе "прямой линии" 15 июня. По ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", из-за этого время в лечении было упущено. Сразу после "прямой линии" Дарья оказалась в реанимации районной больницы, откуда в пятницу была переведена в областную больницу в Мурманске. Самолетом МЧС девушку доставили на лечение в Москву.