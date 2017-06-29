Больную раком девушку из Апатитов будут лечить в России, сообщил Минздрав

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Больную раком девушку из Апатитов, которая обратились к Владимиру Путину во время прямой линии, не планируется направлять на лечение за рубеж, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Дарья Старикова из Апатитов, у которой диагностировали рак четвертой стадии, обратилась к президенту РФ в ходе прямой линии 15 июня. По ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", из-за этого время в лечении было упущено. Сразу после прямой линии Дарья оказалась в реанимации районной больницы, откуда в пятницу была переведена в областную больницу в Мурманске. Самолетом МЧС девушку доставили на лечение в Москву.

"К лечению Дарьи привлечены не только ведущие российские, но и ведущие европейские онкологи. Ее состояние оценивается медиками как стабильное. Планируется, что после проведения курсов химиоэмболизации будет проведена операция, в которой также примут участие зарубежные специалисты. В связи с этим в настоящее время направление Дарьи на лечение за рубеж не требуется", — говорится в сообщении.

В Минздраве также отметили, что в НИИ онкологии имени Герцена девушке проведен необходимый комплекс диагностических мероприятий, а также начато самое современное лечение.