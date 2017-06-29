Васильева: инклюзивное образование могут обеспечить 21% российских школ

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Более 21% школ и 16% детских садов в Российской Федерации способны обеспечить инклюзивное образование, больше половины родителей детей с особыми потребностями стали предпочитать такой формат индивидуальному обучению, сообщила РИА Новости глава Минобрнауки Ольга Васильева.

В четверг состоялось награждение победителей IV Всероссийского конкурса "Лучшая инклюзивная школа России" за лучшие практики в образовании, направленные на социализацию детей с особенностями здоровья при совместном их обучении со сверстниками в обычных классах.

"Более 21% школ и 16% детских садов на территории Российской Федерации в 2017 году могут обеспечить совместное обучение детей с особыми образовательными потребностями со сверстниками в инклюзивном формате", — сказала Васильева.

"Больше 50% родителей выдирают для своих детей инклюзивное образование", — добавила она.

Как пояснили в пресс-службе Минобрнауки, в настоящее время родители по-прежнему могут выбирать формат обучения для своих детей — индивидуальное или инклюзивное.

Васильева также отметила, что указанное количество садов и школ – не очень большой процент от общего количества образовательных организаций России, но Минобрнауки "категорически против механической инклюзии, когда образовательная организация заявляется как инклюзивная, но специальные условия в ней не созданы".

Министр пояснила, что помимо архитектурных, материально-технических и кадровых условий для качественного доступного образования детям с особенностями здоровья необходимы индивидуализированный процесс образования с учетом психофизических возможностей и состояния здоровья ученика.